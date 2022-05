Cocktail-Party am „Pantaleon Beach“

Die Roxeler chillen am „Pantaleon Beach“: Nachmittags nahmen vor allem Familien mit Kindern den „Strand“ am ungewohnten Ort begeistert an.

Wer am Freitag auf dem Wochenmarkt in Roxel seine Wochenendeinkäufe erledigte, tat das am Besten in lockerer Freizeitkleidung. Denn zeitgleich konnte man auf dem Pantaleon-Platz in eine ungewohnte Urlaubs- und Strandszenerie eintauchen.