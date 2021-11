„Da hätte gut Größeres hingepasst“

Die barrierefreie Querungsfurt in der Pantaleonstraße wird immer wieder mal zugeparkt. Deshalb sollte sie mit einem deutlich sichtbaren Hinweis-Piktogramm versehen werden, das fordern örtliche Senioren.

Piktogramm in der Pantaleonstraße wird leicht übersehen

Schlichtweg zu klein: Das Rollstuhlfahrer-Piktogramm an der Querungsfurt in der Pantaleonstraße wird schnell übersehen und die barrierefreie Furt dann zugeparkt. Darauf weisen Heribert Kreft (M.) sowie Gerhard Bonn (l.) und Klaus Stoppe von der Kommunalen Seniorenvertretung hin.

„Viel zu klein. Das sieht keiner, und es hält auch kaum Parker fern.“ Heribert Kreft, Bewohner des Seniorenzentrums „Wohnen in Pastors Garten“, macht keinen Hehl daraus, dass er sich über das Piktogramm wundert, das die Stadt erst vor wenigen Tagen vor der rollstuhlgeeigneten Querungsfurt in der Pantaleonstraße angebracht hat. Die Platte sei so mickrig, dass sie von vielen gar nicht wahrgenommen, oftmals sogar zugeparkt werde, ärgert sich der 80-Jährige.