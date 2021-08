„Den Jentschura-Kosmos erleben“

Eine Naturkunde-Akademie errichtet die Jentschura International GmbH derzeit am Unternehmenssitz in Roxel. Im Herbst 2022 soll die 7,5 Millionen Euro teure Einrichtung in Betrieb gehen.

Blick auf dem Baustelle an der Otto-Hahn-Straße: Die Arbeiten am Neubau laufen bereits seit einem halben Jahr.

Das Neubauprojekt ist alles andere als von Pappe: Stolze 7,5 Millionen Euro investiert die Jentschura International GmbH in die Naturkunde-Akademie, um die sie ihren Firmensitz in Roxel derzeit erweitert. Die Bauarbeiten an der Otto-Hahn-Straße laufen, so Firmensprecher Guyves Sarkhosh, bereits seit rund einem halben Jahr. Die offizielle und symbolische Grundsteinlegung vor Ort wird jedoch erst am 27. August (Freitag) sein.