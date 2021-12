Annette von Droste Hülshoff soll gefeiert werden

Geht es nach Dieter Pferdekamp, dann soll es anno 2022 in Roxel möglichst viele interessante Feierlichkeiten und Aktivitäten geben: Im „Annette-Dorf“ kann der 225. Geburtstag dessen wohl berühmtester Tochter begangen werden.

Auf der historischen Burg Hülshoff am Rande Roxels erblickte Dichterfürstin Annette von Droste-Hülshoff vor über 200 Jahren als Frühgeburt das Licht der Welt.

Sie wurde am 10. Januar 1797 auf dem Schloss ihrer Familie in Roxel geboren: Die Rede ist von der weltbekannten Dichterfürstin Annette von Droste-Hülshoff. Im kommenden Jahr wird ihr 225. Geburtstag gefeiert. Und dazu sollte es laut Dieter Pferdekamp in Annettes Heimatort möglichst viele interessante Feierlichkeiten und Aktivitäten geben. Als Ehrenvorsitzender des Roxeler Heimat- und Kulturkreises bittet er dafür um einfallsreiche Unterstützung.