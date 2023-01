Ein Beitrag im Roxel-Magazin 2024 ist fest geplant

Nein – Josef Pröbsting sei in Roxel nicht vergessen, meint Dieter Pferdekamp. Als Ehren- und Gründungsmitglied des Roxeler Heimat- und Kulturkreises bezieht er damit zum Bericht unser Zeitung anlässlich des 30. Todestags des Roxeler Mundart-Schriftstellers im vergangenen Monat Stellung. Im Roxel-Magazin 2024 der Heimatfreunde werde es einen größeren Beitrag über deren Mitbegründer, Heimatfreund und -dichter geben, verspricht Pferdekamp.

„Ich kannte ihn gut, hatte viele Gespräche mit ihm. Immer wieder traf ich ihn auf dem Pantaleonplatz, wo er seinen Lieblingsplatz auf einer Bank hatte“, erinnert sich Dieter Pferdekamp. Darüber hinaus habe er Pröbsting oft in den Baumbergen und in Nottuln getroffen. Man habe häufig miteinander gesprochen: „Uns verband das gemeinsame Interesse an unserer Heimat Roxel und dem Münsterland.“

Josef Pröbsting habe unendlich viel gewusst. Er habe die Menschen und ihre Eigenarten gekannt. Er habe sich stets spürbar offen und zugewandt gezeigt, sodass es niemanden schwer gefallen sei, mit ihm in Kontakt zu treten. „Und wenn dann das vertraute Plattdeutsch gesprochen wurde, und das eher distanzierende Sie dem Du wich, dann wurde es interessant und spannend“, sagt Dieter Pferdekamp.

Mit dem Plattdeutschen groß geworden

Josef Pröbsting, am 5. August 1920 in Roxel geboren, sei vielsprachig gewesen. Er habe nicht nur seine deutsche Muttersprache – und dabei natürlich auch das Plattdeutsche mit dem er groß geworden sei – sondern ganz hervorragend auch Englisch und Französisch sowie andere Sprachen gesprochen. Er sei viel durch die ganz Welt gereist, weiß das Ehrenmitglied des Heimat- und Kulturkreises. Als Mitbegründer des Kreises habe Pröbsting gerne gefilmt, insbesondere historische Ereignisse im Heimatort Roxel. Er habe Materialien und Bilder zur Ortsgeschichte und den Menschen der Heimat zusammengetragen.

Der Blasmusik zugewandt

„Darüber hinaus war Josef der Blasmusik zugewandt. Er gründete die Roxeler Bürgerkapelle, aus der heraus später die Blasmusik der Freiwilligen Feuerwehr hervorging. Damit begründete er eine bis heute andauernde musikalische Tradition in Roxel“, hebt Dieter Pferdekamp hervor. Aufgrund seiner vielen Verdienste sei ihm ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen worden, das er zurecht und mit Stolz getragen habe.