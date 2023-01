Erweiterungspläne seit 21 Jahren öffentlich

Im Jahr 2002 wurde bekanntgegeben, dass die beiden Autobahnrasthöfe am Rande Roxels – hier der Rasthof Münsterland-Ost – erweitert werden sollen. Das ist bislang aber noch nicht geschehen.

Bereits am 8. Januar 2002 – also vor mittlerweile 21 Jahren – war öffentlich bekanntgegeben worden, dass die Autobahntank- und Rastanlagen Münsterland-Ost und -West erweitert werden sollen. Anlässlich des Jahrestags trafen sich jetzt fast 40 Mitglieder der Bürgerinitiative Landschaftsschutz Roxel.

Der im Dezember neu gewählte Vorstand konnte beim Treffen neben den seit Jahren Aktiven auch einige neue, junge Mitstreiter begrüßen. „Das ist sehr erfreulich“, unterstreicht der neue Vorsitzende Dr. Meinolf Rohleder in einer Mitteilung der Bürgerinitiative. Es bedeute, dass die Initiative lebe, allen falschen Aussagen zu ihrer Existenz zum Trotz.

Grabungstechniker zu Gast

Begrüßt beim Jahrestagstreffen wurde der Grabungstechniker und paläontologischer Präparator Manfred Schlösser. Er berichtete über seine inzwischen mehr als 10 000 Bodenfunde im Bereich des für die Erweiterungen vorgesehenen Planungsgebiets und darüber hinaus in Altenroxel und Mecklenbeck. Bisher sei dieser Aspekt bei den Planungen für die Tank- und Rastanlagen – seitens der Autobahn GmbH sei mittlerweile sogar von einem vollständigen Neubau die Rede– nicht berücksichtigt worden, heißt es in der Mitteilung der Landschaftsschützer. Passend dazu will die Bürgerinitiative als Vorschlag die Konzeption eines archäologischen Pfades einbringen: Damit könne die Aktivität der Menschen der Stein- und Bronzezeit im heutigen Westen der Stadt Münster anschaulich dargestellt werden.

EU-Beschluss zur Schadstoffproblematik

Meinolf Rohleder stellte zudem kurz den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg vom 22. Dezember 2022 zur Schadstoffproblematik im Hinblick auf Schwebstaub, Kohlendioxid und Schwefeldioxid dar: Ein Einzelner könne zwar nach diesem Urteil keinen Schadensersatz für seine Gesundheit beanspruchen. Aber jeder Staat der EU habe kontinuierlich dafür Sorge zu tragen, dass die geltenden Grenzwerte eingehalten oder im Sinne der gesundheitlichen Vorsorge mittelfristig verbessert würden.

Darüber hinaus erinnerte Rohleder daran, dass der ehemalige CDU-Ratsherr Bernhard Moormann schon 2002 gesagt habe: „Wir Roxeler wohnen ständig hier, Lkw-Fahrer in der Regel nur eine Nacht.“

Laubbäume für Vorstandsmitglieder

Erörtert wurde auch die Anpflanzung zweier Laubbäume im Greiwenkampsbusch für die verstorbenen Vorstandsmitglieder Wolfgang von Zwehl und Theodora Bockem-Rohleder sowie die Kontaktaufnahme zu Mandatsträgern in Land und Bund sowie zum neuen Regierungspräsidenten.