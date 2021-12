Feuerwehr-Musikkorps beschert adventliche Stimmung

Die Marktbesucher, die am späteren Nachmittag auf dem jüngsten Roxeler Wochenmarkt einkauften, staunten nicht schlecht. Plötzlich wuselten da überall Weihnachtsmänner mit rot-weißen Zipfelmützen herum, die sich dann auf den Stufen vor den Holzhütten der Schützen aufbauten. Sie hatten für alle sogar etwas mitgebracht: Musik.

Es waren etwa 30 Mitglieder des Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster, die sich auf Einladung der St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft eingefunden hatten, um für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Das taten sie mit Freude, denn es war, wie sie sagten, fast ein bisschen wie ein Ersatzkonzert für das große Winterkonzert, das immer noch nicht möglich ist.

Innehalten beim Shoppen

Es klangen klassische Weihnachtslieder durch die frühabendliche Dämmerung. Viele Marktbesucher hielten beim Einkaufen inne und freuten sich.

Das tat auch Marcus Hewing, Oberst der Pantaleon-Schützen: „Unser Weihnachtsmarkt ist von Jahr zu Jahr schöner und etwas größer geworden. Das ist toll. Wir freuen uns auch, dass wir so gute Unterstützer finden wie heute durchs Musikkorps. Aber am besten ist, dass der Reingewinn ausschließlich für einen guten Zweck bestimmt ist. Er geht an die Kinderheilstätte Nordkirchen“.