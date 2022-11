Finanzielle Schieflage nach Annette-Jubiläumsfest

Die große Runde – die Jahresmitgliederversammlung des Roxeler Heimat-und Kulturkreises (HKK) – im Restaurant Brintrup war mit rund 80 Teilnehmern wieder außergewöhnlich gut besucht. Das sorgte für zufriedene Gesichter im Vorstand. Aber vielleicht waren die rege Beteiligung auch dem gemeinsamen Grünkohlessen geschuldet, das traditionell immer vor der Jahresversammlung stattfindet.

Bei der Begrüßung sprach Prof. Dr. Günter Mersmann die zehn neuen Teilnehmer namentlich an. Der Heimat- und Kulturkreis hat aktuell 301 Mitglieder und gehört zu den größten Vereinen im Ort. Beim Gedenken an neun verstorbene Mitglieder wurde mit Dank besonders der Einsatz von Prof. Dr. Klaus Temlitz hervorgehoben, dessen interessante und attraktive Ausflüge sich immer großer Beliebtheit erfreut hatten.

Bilderschau mit Höhepunkten des Jahres

Der Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate bestand weniger aus Worten als tatsächlich aus Blicken. Beatrix Temlitz präsentierte in einer Bilderschau die Höhepunkte des Jahres. Auch wenn coronabedingt viele der geplanten Programmpunkte ausfallen mussten, zeigte auch der kurze Rückblick die Vielseitigkeit der Themen des Vereins. Da waren die Bildstöcke aus der Nicolaikirche, die unter der Mitwirkung des HKK in der Josefskapelle von St. Pantaleon ihren Platz gefunden haben. Da gab es ein „süßes Erinnern“ an den Café-Grotemeyer-Nachmittag mit großartigen Torten.

Ausgaben haben Einnahmen deutlich überschritten.

Erst kürzlich fand der Ausflug zur Barbarossa-Ausstellung statt. Unbestrittener Höhepunkt des Jahres mit bester Resonanz aber war das große Annette-Jubiläumsfest am 27. Juni. Auch wenn die Roxeler mit gutem Grund die große Dichterfürstin gern als Roxelerin feiern, so reicht ihr Ruhm und ihre Bedeutung doch weit über die regionalen Grenzen hinaus. „Aber wenn wir nichts gemacht hätten, die Stadt hatte nichts geplant“, sagte Kassenführer Dr. Paul Ottmann. Bei diesem Fest haben die Ausgaben die Einnahmen deutlich überschritten. Die Zusagen der Stadt und der BV West seien nur schleppend, bürokratisch und erst durch viele Nachfragen in Gang gekommen, berichtete Ottmann, dem die Kassenprüfer Rolf Kersting und Franjo Baute eine vorzügliche Kassenführung bescheinigten.

Momentane finanzielle Schieflage

Der Kassenführer hofft aber, dass die momentane finanzielle Schieflage bald ausgeglichen sein wird. „Wir erwarten noch Spenden von der Stadt, und der Verkauf des Roxel-Kalenders läuft gerade an.“

Schnell und unbürokratisch verliefen dagegen die Wahlen zur Ergänzung des Vorstandsteams. Bis zu den Neuwahlen der gesamten Spitze im nächsten Jahr werden mitmachen: Birgit Robben, Jürgen Schneider, der bereits für den ausgeschiedenen Willibernd Bothe eingesetzt wurde, und Dr. Wilhelm Bauhus, der schon früher Erfahrung im HKK gesammelt hat.

Für 2023 lautet die Devise der Roxeler Heimat- und Kulturfreunde: „Wir machen weiter!“ Geplante Vorträge, Ausflüge und Veranstaltungen, die gewissermaßen auf Eis lagen, werden wieder ins Programm genommen. Zudem wurden neue Ideen und Anregungen aus der Versammlung bereits gesichtet und notiert.