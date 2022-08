Flüchtlingshilfe mischt anderthalb Stunden mit

Auch die Roxeler Flüchtlingshilfe hat sich an der Aktion „Sauberes Münster“ der städtischen Abfallwirtschaftsbetriebe beteiligt. Innerhalb von anderthalb Stunden wurden mehrere örtliche Straßenzüge und zentrale Plätze von kleinem und großem Abfall gereinigt.

„Viele Kinder und Erwachsene haben mit Handschuhen und Greifzangen ausgestattet die Grünstreifen und Baumscheiben nach Zigarettenstummeln, Plastikteilen, Flaschen und anderem mehr durchsucht“, heißt es in einer Mitteilung der Flüchtlingshilfe. Mehr als zehn Säcke Abfall seien dabei zusammengekommen.

Im Anschluss an die Aktion gab es an der Flüchtlingsunterkunft an der Havixbecker Straße für alle Pizza, kühle Getränke und Obst.