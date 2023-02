Von „Pura Vida“ und Alaska-Bären

Die Foto- und Filmreportagen des Roxeler Heimat- und Kulturkreises laufen wieder an. Vier spannende Donnerstagabende unter der Überschrift „Roxel und die Welt“ sind geplant.

Zu Menschen in Afrika, Bären im US-amerikanischen Bundesstaat Alaska, Kunstwerken wie August Mackes Ehefrau Elisabeth mit Hut und kunterbunten Papageien in Costa Rica geht es bei den Roxeler Foto- und Filmreportagen.

Die coronabedingte Zwangspause ist vorbei, Anfang März geht es wieder los, und so manch einer dürfte sich darüber freuen: Roxels Heimat- und Kulturkreis (HKK) lädt anno 2023 wieder zu seinen beliebten Foto- und Filmreportagen ein. Vier spannende Donnerstagabende unter der Überschrift „Roxel und die Welt“ sind geplant. In gewohnter Manier geht es dabei wieder in die große weite Welt.