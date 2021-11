Grüne fordern Messungen ein

Wie sieht es im Hinblick auf Luftschadstoffe im Umfeld der neuen Kindertagesstätte am Nottulner Landweg aus? Verbindliche Auskunft dazu fordern die Grünen zeitnah von der Verwaltung ein.

Wie sieht es im Hinblick auf Luftschadstoffe im Bereich der neuen Kindertagesstätte am Nottulner Landweg aus? Das möchte die Grünen-Fraktion der BV West zeitnah geklärt wissen.

Geht es nach den Vorstellungen der Grünen-Fraktion der Bezirksvertretung (BV) West, dann soll am Nottulner Landweg ein Berechnungspunkt für Luftschadstoffe eingerichtet werden. Den entsprechenden Antrag dazu werden die Grünen in die BV-Sitzung am Donnerstag (11. November) einbringen.

MEHR ZUM THEMA Outlaw-Kita am Nottulner Landweg offiziell eröffnet Tunnelrutsche als besonderer Clou

Hintergrund des Ganzen ist, dass sich die Grünen-Fraktion offenbar Sorgen um die Gesundheit der Kinder und des Personals macht, die die neue Outlaw-Kindertagesstätte am Nottulner Landweg besuchen beziehungsweise dort beschäftigt sind. Die Kita wurde – wie berichtet – in der vergangenen Woche offiziell eröffnet. Sie ist in der unmittelbaren Nachbarschaft der Autobahn 1 hinter einem begrünten Lärmschutzwall angesiedelt. Und bekanntlich ist es kein Geheimnis, dass durch Straßenverkehr gesundheitsschädliche Luftschadstoffe, beispielsweise Feinstaub, Ozon oder Stickstoffoxid, erzeugt werden.

Vor diesem Hintergrund setzen sich die Grünen dafür ein, dass die Stadt Münster die Autobahn GmbH des Bundes verbindlich dazu auffordert, im Bereich der Kita einen Berechnungspunkt anzulegen „und die entsprechenden Werte gutachterlich vorzulegen“. Über das Vorgehen soll die BV West von der Verwaltung dann zeitnah unterrichtet werden.

Im Hinblick auf Luftschadstoffe habe die Autobahn GmbH bislang abgelehnt, im Wohngebiet am Nottulner Landweg „im besonders sensiblen Bereich der Kindertagesstätte“ Schadstoffberechnungen durchzuführen. Dort gebe es bislang keine Messungen, bemängeln die Grünen: Es sei nicht einsichtig, warum ausgerechnet solch sensible Einrichtungen bei den Untersuchungen ausgespart würden, zumal diese doch dazu dienten, „die Gesundheit von vulnerablen Personen zu schützen“.