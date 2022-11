Hochstimmung und ein breites Angebot für die Kleinen

In der Sporthalle des Schulzentrums in Roxel war es am vergangenen Sonntagvormittag alles andere als ruhig. Das „Sporteln am Wochenende“ startete nach zweijähriger Pause wieder voll durch.

„Sporteln am Wochenende“ in Roxel

In der Sporthalle des Schulzentrums in Roxel war eine Menge los am Sonntagvormittag. Beim „Sporteln am Wochenende“ konnten sich Kinder bis acht Jahre dort verausgaben.

Ein war ein glänzender Sonntagvormittag in der Sporthalle des Schulzentrums in Roxel. Dort herrschte echte Hochstimmung. Nach zwei entbehrungsreichen Jahren war wieder das „Sporteln am Wochenende“ angesagt.

„Die Plakate haben wir erst am Donnerstag bekommen, aber es war fast so, als hätten viele Familien schon in den Startlöchern gestanden. Es gab schon Nachfragen. Jetzt ist es richtig voll, fast so wie Vor-Corona-Zeiten“, freute sich Katrin Brockhaus, Vizevorsitzende der Abteilung Breitensport des BSV. In der Altersklasse ein bis vier Jahre schaukelte und hüpfte der Nachwuchs, krabbelte durch Kriechtunnel, balancierte auf Schwebebalken, rutschte von ausgeklügelt aufgebauten Klettergerüsten und fegte mit kleinen Rutschautos durch die Halle.

Hoch fliegen auf dem Trampolin

Aber auch die größeren Kinder im alter von bis zu acht Jahren fanden reizvolle Angebote. Auf dem Trampolin konnten sie hoch fliegen, sich beim Tischtennis messen oder beim Floorball, der Hallenvariante des Hockeys, dem Puck nachjagen.

Jedem Sportel-Termin geht eine etwa zweistündige Planung mit einer Zeichnung für den Aufbau voraus, für die der Vorstand der Breitensportabteilung verantwortlich ist. Annähernd so lange dauert auch der Aufbau. „Wenn sich Eltern oder Kinder am Schluss bei uns bedanken, freut uns das echt. Es ist nämlich ganz schön viel Arbeit!“, erklärte die Vorsitzende Bettina Delbrouk.

Das sehen die meisten Eltern wohl auch. „Ein tolles Angebot“, lobte Lukas Hilgenbach aus Gievenbeck. Er ist Lehrer, und sein fachkundiger Sportlehrerkollege schloss sich an mit den Worten: „Ich hab großen Respekt!“