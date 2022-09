Jetzt ist auch der Paketshop dicht

Der DHL-Paketshop an der Schlagheck-Tankstelle an der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße existiert nicht mehr. Er wurde am Mittwoch, zum Ende des Monats August, geschlossen.

Das postalische Präsenzangebot im münsterischen Stadtteil Roxel hat sich weiter verschlechtert: Der DHL-Paketshop an der Schlagheck-Tankstelle an der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße existiert nicht mehr. Er wurde am Mittwoch, zum Ende des Monats August, geschlossen, was so manch einen Roxeler durchaus wurmt.