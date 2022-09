Kanalsanierung ist für 2023 geplant

In der Paul-Gerhard-Straße stehen im kommenden Jahr umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten an.

Ziel des mit Kosten in Höhe von rund 400 000 Euro verbundenen Projekts in der Paul-Gerhardt-Straße und der Pienersallee ist dort, laut Tiefbauamt, eine „ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser“ zu erlangen. Aus diesem Grund will die Stadt im kommenden Jahr vor Ort eine umfangreiche Kanalsanierung in Angriff nehmen.