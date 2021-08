Die gute Nachricht zuerst: Corona hat dem Breitensport beim BSV Roxel – was die Austritte angeht – offensichtlich kaum zugesetzt. Das war die erfreuliche Erkenntnis bei der Abteilungsversammlung. Bedauert wurde hingegen, dass es an diesem Abend in der Gaststätte Brintrup nur eine schwache Beteiligung gab, an dem eigentlich alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter verpflichtend hätten anwesend sein sollen.

Der Vorstand wurde neu gewählt, wobei es kaum Veränderungen gab. Bettina Delbrouck übernimmt wieder den Vorsitz, Katrin Brockhaus ist ihre Vertreterin. Johannes Schulze Everding ist zukünftig der erste Sportwart, seine Vertretung übernimmt Torsten Hartwig, der vorher Medienwart war. Das Amt des Medienwarts wird umgewandelt in einen Beisitzerposten, der noch nachträglich besetzt werden soll. Michael Reploh bleibt Kassenwart, zu Kassenprüferinnen wurden Ingrid Kleinschmidt und Anne Lammerding bestimmt.

Keine Wettkämpfe oder Turniere

Wettkämpfe und Turniere konnten 2020 nicht stattfinden, aber das Sportabzeichen konnte – wie in jedem Jahr – erworben werden. Die absoluten Spitzenreiter dabei sind Ingrid Kleinschmidt mit der 45. und Franz-Josef Baute mit der 46. Urkunde.

Finanziell steht die Abteilung Breitensport gut da, auch wenn die Einnahmen vom „Sporteln am Wochenende“, und auch die Ticketverkäufe für die Gymnastikkurse fehlten. Demgegenüber waren aber auch die Kosten für die Übungsleiter und Materialien geringer. Die seit Mai angebotenen Draußen-Kurse wurden sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenbereich gut angenommen.

Nach den Ferien sollen aber nun alle Angebote wieder überwiegend drinnen starten.