Rund zwei Monate lang war die angestammte Filiale der Volksbank in der Pantaleonstraße geschlossen. Sie wurde in dieser Zeit umfassend modernisiert. Am gestrigen Montag wurde nun zur Einweihung der neu gestalteten Räumlichkeiten und zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Die Modernisierungsaktion sei „ein klares Bekenntnis zum Standort Roxel“, hob dabei Dietmar Dertwinkel vom Volksbank-Vorstand hervor: „Wir bleiben hier.“

Um den Kunden den direkten Kontakt zum bekannten Beraterteam in einem zeitgemäßen Ambiente zu ermöglich, wurden neben dem zentralen Raum vier spezielle Beratungsräume geschaffen. Sie tragen Namen, die sich auf digitalen Fotogroßbildschirmen an den jeweiligen Wänden widerspiegeln. Es gibt den Marathon-, den Gartenhaus-, den St.-Johannes-Baptist- und den Rüschhaus-Raum, in denen in einem ansprechenden, modernen Umfeld Beratungsgespräche geführt werden können. Das ist nach Absprache montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr möglich. Regulär geöffnet ist die Volksbank-Filiale an den genannten Tagen von 9 bis 12 Uhr sowie am Montag und Freitag auch von 14 bis 16 Uhr.

Darüber hinaus hat die Volksbank in ihren digitalen Filialservice investiert: Kunden in Roxel können außerhalb der Öffnungszeiten erweiterte Serviceleistungen in Anspruch nehmen: An einem digitalen Schalter steht montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 17 Uhr ein neu eingeführtes Videochat-System zur Verfügung. Dabei können die Nutzer im direkten Gespräch mit Bankmitarbeiterinnen in Hörstel und Telgte Bankgeschäfte aller Art vornehmen. „Wir bieten mehr Service als zuvor“, hebt Filialleiter Michael Weißbrod hervor.