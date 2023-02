Kleines Konzert bereichert das Internationale Café

Die Roxeler Flüchtlingshilfe lässt sich nicht so schnell vom Kurs abbringen. Als zu Corona-Zeiten woanders die Aktivitäten zum Erliegen kamen, da wurden in Roxel kreative Ideen entwickelt, um weiterhin am Ball zu bleiben. Man traf sich beispielsweise draußen an einer Feuerschale. Aber der Umbau des Pfarrzentrums bremste den Verein, den es seit 2015 gibt, dann doch aus. Aber nur ganz kurz.

Nach der letzten Veranstaltung im Dezember lud das achtköpfige Leitungsteam jetzt wieder zum Internationalen Café ein, denn zumindest der große Saal im Pfarrzentrum, der großzügig neu gestaltete Eingangsbereich und die Küche sind inzwischen fertig. Die Gäste – insgesamt rund 80 Personen aller Altersstufen – kamen zuhauf. In der Küche wurden Waffeln gebacken, und gab es Spezialitäten, mitgebracht von einigen Gästen. „Die Kontinuität dieses Angebots ist so wichtig. Das zeichnet diesen Verein aus“, erklärte Doris Feldmann vom Vorstand.

„Die Mischung ist bunter geworden“, empfindet Vorstandsmitglied Christiane Engelbertz. „Es ist gut, wenn auch viele Roxeler dazu kommen.“ Im Ort wohnen in der Unterkunft am Schultenhof, an der Havixbecker Straße und in privaten Wohnungen mittlerweile zirka 50 Ukrainer, so schätzt sie. Natürlich sind auch viele Kinder dabei.

Davon kann Johanna Hegemann ein Lied singen, oder besser: geigen. Mit Juliana, Karina, Lena, Lisa und Victoria aus der Ukraine und Arin aus Syrien hat sie mit Lehrerin Angelina seit fast einem Jahr – die Familien sind seit dem 3. März da – wöchentlich Geige geübt. „Die Kinder haben Freude an der Musik und sind auch in der Musikschule willkommen“, sagt sie.

Ein beachtliches kleines Konzert war beim Internationalen Café zu hören. Das Programm: der Pachelbel- Kanon, „Freude schöner Götterfunken“, „Amazing Grace“ und schottische „Fiddle Music“. Johanna Hegemann strahlte und freute sich, dass ihr Schul-Russisch bei der Verständigung hilft.