„Kneipen-Vorlesungen“: Vom Südpol bis zur Elektromobilität

Lädt Roxels Heimat- und Kulturkreis (HKK) zu Vorlesungen mit Akademikern, Hochschullehrern und ausgewiesenen Fachleuten ein, dann finden diese stets in einem ganz besonderen „Hörsaal“ statt: in der Gaststätte Kortmann an der Pantaleonstraße. Da verwundert es wohl kaum, dass von „Kneipen-Vorlesungen“ die Rede ist. Pandemiebedingt fanden die beliebten öffentlichen Veranstaltungen zwei Jahre lang nicht statt. Anno 2023 werden die Vorlesungen wieder abgehalten.

Gleich viermal lädt der Heimat- und Kulturkreis die Zuhörer in diesem Jahr zu seinen „Roxeler Kneipen-Vorlesungen“ ein. Sie finden immer donnerstagabends statt. Den Auftakt bestreitet am 30. März Raffaele Busse, die am Institut für Kernphysik der Uni Münster forscht.

Temperaturen von bis zu minus 80 Grad Celsius

Die Wissenschaftlerin hat mit einem kleinen Forscherteam ein Jahr in einem Observatorium am Südpol verbracht. Dort, wo es Temperaturen von bis zu minus 80 Grad Celsius gibt, wird die Herkunft der Neutrinos, kleinster hochenergetischer kosmischer Teilchen, erforscht. Unter der Überschrift „Eine Nacht am geografischen Südpol“ wird Raffaele Busse mit spektakulären Bildern, so der Heimat- und Kulturkreis, von ihrer wissenschaftlichen Arbeit berichten.

Brauchen wir die Bauern vor Ort?

Um die moderne Landwirtschaft soll es bei der Kneipen-Vorlesung am 1. Juni gehen. „Brauchen wir die Bauern vor Ort?“ ist das Thema, für das als Experten die Landwirte Hermann-Josef Richter und Matthias Heitplatz gewonnen wurden. Beide stammen aus Roxel und haben sich auf Milchviehhaltung beziehungsweise auf Sauenhaltung und Schweinemast spezialisiert. Wie sieht die Zukunft ihres Berufsstands aus? Das Duo wird darüber berichten, wie sich die Situation auf ihren Höfen und in der Landwirtschaft allgemein darstellt und welche Erwartungen sie haben.

Einführung in die Welt der Psychotherapie

„Über den Umgang mit psychischen Störungen“ ist die am 21. September stattfindende Vorlesung überschrieben, die der Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Münster, Dr. Nexhmedin Morina, halten wird. Wer entscheidet in einer Zeit, in der immer mehr Menschen über Depressionen, Angststörungen oder Überforderung klagen, was eine psychische Störung ist? Wer darf diese diagnostizieren beziehungsweise behandeln? Wie kommt man zu einem Psychotherapeuten, und was kann man von einer therapeutischen Behandlung erwarten? Ausgehend von diesen und weiteren Fragen soll der Vortrag des mit seiner Familie in Roxel ansässigen Hochschuldozenten in die Welt der Psychotherapie einführen.

Forschung und Entwicklung elektrochemischer Energiespeicher

Die letzte Kneipenvorlesung des Jahres 2023 wird am 26. Oktober von Dr. Falko Schappacher, kaufmännisch-technischer Direktor des MEET (Münster Electrochemical Energie Technology) gehalten. Im MEET-Batterieforschungszentrum der münsterischen Universität arbeiten rund 150 Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung elektrochemischer Energiespeicher. Von Münster aus soll die Forschung zur Elektromobilität in Deutschland mit Millionenförderbeträgen der Bundesregierung vorangetrieben werden. Wird es hiesigen Wissenschaftlern und Technikern gelingen, im zukünftig so wichtigen und derzeit von asiatischen Herstellern dominierten Weltmarkt für Batteriezellen mitzuhalten? Fachmann Falko Schappacher soll dazu aus erster Hand berichten.

Die Kneipenvorlesungen des Roxeler Heimat- und Kulturkreises finden um 19 Uhr in der Gaststätte Kortmann statt. Der Eintritt ist frei.