Krönender Abschluss im Anne-Jakobi-Haus

Zur Abschlussveranstaltung des Jahresprojekts „Kita und Musikschule“ wurde am Montag ins Anne-Jakobi-Haus eingeladen. Dazu kamen Vertreter der Sponsoren – Jugendstiftung der Wohn- und Stadtbau, Sparkasse Münsterland-Ost und Herman-Höping-Kinderstiftung – und des CVJM in die Kita des Hauses. Laut einer Mitteilung erlebten sie dabei das Musizieren mit eigenen Augen.

Das Konzept „Kita und Musikschule“, das vom Landesverband der Musikschulen entwickelt wurde, ermöglichte die Integration der musikalischen Bildung in den Alltag der Kindertageseinrichtung, die aktive Einbeziehung aller Kinder und ihrer Familien und eine nachhaltige gegenseitige Qualifizierung der beteiligten Professionen. So arbeiteten Andrea Pilar und ihre Vorgängerin Ekatarina Baranova von der Musikschule Roxel wöchentlich mit den Kindern zusammen.

An zwei Workshops konnten auch die Eltern teilnehmen, was mit Begeisterung angenommen wurde. „Das Projekt hat verdeutlicht, dass Musik inhaltlich wie auch menschlich verbindet“, so das Fazit der Organisatoren.

Dank der Sponsoren konnte die Kooperation zwischen der Musikschule und dem CVJM im Anne-Jakobi-Haus weiter intensiviert werden. Die Beteiligten waren sich einig, dass das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden soll.