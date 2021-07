„Mir fehlt jegliches Verständnis“

Keiner kann es verstehen: Die Ansicht der münsterischen Bezirksregierung, dass am Standort Roxel vorerst keine Gesamtschule installiert werden darf, stößt im Stadtbezirks Münster-West auf heftige Kritik.

Geht es nach der derzeitigen Einschätzung der münsterischen Bezirksregierung, dann darf der Roxeler Schulcampus nicht zum Standort einer Gesamtschule werden. Damit soll Rücksicht auf die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck/Billerbeck genommen werden.

Die Enttäuschung ist riesengroß: Fragt man Kommunalpolitiker aus Münsters Westen, was sie von der am Montag vorgestellten ablehnenden Voreinschätzung der Bezirksregierung zum Gesamtschulstandort Roxel halten, dann ist das Bedauern enorm. „Dafür fehlt mir jegliches Verständnis!“, wundert sich Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus (Grüne). Zumal in Münster unlängst doch erst rund 300 Schülerinnen und Schüler keinen Gesamtschulplatz bekommen hätten.