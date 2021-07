Mit mehr als zwei Promille auf der Autobahn unterwegs

In Schlangenlinien war ein Lkw am Montagabend auf der Autobahn 1 bei Roxel unterwegs. Zeugen informierten die Polizei. Beamte konnten den alkoholisierten Fahrer stoppen.

Polizisten haben am Montagabend gegen 22.15 Uhr auf der Autobahn 1 bei Roxel einen betrunkenen Lkw-Fahrer gestoppt. "Zeugen hatten den 38-Jährigen beobachtet, wie er in Schlangenlinien auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs war", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Daraufhin hätten die Zeugen die Polizei alarmiert.

Die Beamten hielten den Sattelzug auf dem Parkplatz Plugger Heide an und kontrollierten den Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein des 38-Jährigen sicher. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Kölner erwartet eine Anzeige.