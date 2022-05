Chorgemeinschaft St. Pantaleon: Mitgliederzuwachs trotz Corona

So manches Gesangsensemble musste pandemiebedingt in den vergangenen beiden Jahren die Segel streichen oder einen herben Mitgliederschwund über sich ergehen lassen. Nicht so indes die Roxeler Chorgemeinschaft St. Pantaleon.

Die Corona-Pandemie ist auch an der Chorgemeinschaft St. Pantaleon nicht spurlos vorübergegangen. Nachdem die Generalversammlung im Januar 2020 noch stattfinden konnte, wurde erst jetzt – nach zweijähriger Pause – zu dieser wieder ins Pfarrzentrum eingeladen. Bei der Eröffnung der Zusammenkunft hob die Vorsitzende Rita Weihermann hervor: „Chorgesang heißt nicht nur Musizieren, sondern auch Gemeinschaft erleben, im Austausch miteinander sein und die Seele zum Schwingen bringen.“

Auch im Hinblick auf die öffentlichen Gesangsauftritte des Ensembles sah es pandemiebedingt nicht allzu gut aus. Laut Schriftführer Bruno Focke konnte der Chor im November vergangenen Jahres erstmals wieder zum Cäcilienfest gemeinsam auftreten und am Ostermontag 2022 dann auch bei der Feiertagsmesse in der Pfarrkirche. Einer kleinen Sängergruppe war zuvor zudem die Beteiligung an einigen Gottesdiensten möglich.

Starker Zusammenhalt während der vergangenen beiden Jahre

Bei der Versammlung, an der auch Präses Pastor Norbert Schulze Raestrup und Chorleiter Dr. Franz Josef Ratte teilnahmen, dankte Rita Weihermann den Sängerinnen und Sängern für den starken Zusammenhalt während der vergangenen beiden Jahre. Dabei hatte sie Erfreuliches zu vermelden: Gingen anderen Chören im Zeichen Coronas Mitglieder verloren, so konnte sich die Roxeler Chorgemeinschaft über Zuwachs freuen: Ein Frauen-Trio trat dem Gesangsensemble bei. Irmgard Oshege, Monika Eckert und Katja Biedermann sind jetzt Teil der Gemeinschaft.

Als Teil der Gemeinschaft gefühlt

Verantwortlich für den Zusammenhalt untereinander sei Chorleiter Franz Josef Ratte, unterstrich die Vorsitzende. Er halte alles zusammen – und das schon seit mittlerweile 46 Jahren. Ratte selbst stellte klar, dass das Miteinander während der beiden Corona-Jahre durch den gemeinsamen Gedankenaustausch sowie durch die Präsente zur Weihnachts- und Osterzeit geprägt gewesen sei. Die Mitglieder hätten sich dadurch uneingeschränkt als Teil der Gemeinschaft gefühlt und seien dem Chor treu geblieben.

Wortes des Dankes erteilte Rita Weihermann den weiteren Vorstandsmitgliedern und den Helferteams für deren unermüdliche Einsätze sowie den Spendern, die in den vergangenen beiden Jahren die Chorgemeinschaft unterstützt hätten, darunter auch Goldpriesterjubilar Norbert Schulze, der eine großzügige Spende bereitgestellt hatte.

Von der Versammlung wurden Alexander Schürmann als zweiter Vorsitzender, Heike Grosfeld als zweite Beisitzerin, Kassenwartin Inge Bruns und die erste Notenwartin Heidemarie Hölscher in ihren Ämtern bestätigt. Zuvor hatten die Kassenprüferinnen Doris Blaszkowski und Irmgard Oshege die Chorkasse geprüft und alles sachlich und rechnerisch für richtig befunden.

Präses ehrt die Jubilare

Geehrt durch den Präses wurden Alexander Schürmann für 40 Jahre und Heide Hölscher für 50 Jahre Chorsingen zum Lobe Gottes. Gleiches gilt für Maria Wixmerten (40 Jahre) und Lisa Möntemann (25 Jahre), die allerdings nicht anwesend waren. Eine Ehrung wurde auch Rita Weihermann zuteil, die seit mittlerweile 30 Jahren im Führungsteam ist, 19 Jahre als zweite und elf Jahre als erste Vorsitzende.

Im ersten Halbjahr 2022 stehen bei der Chorgemeinschaft folgende Termine an: Am Pfingstsonntag (5. Juni) wird bei einer Goldhochzeit in der Albachtener Ludgerus-Kirche und am 22. Juni beim Sommersingen im Roxeler Seniorenzentrum „Pastors Garten“ gesungen. Darüber hinaus ist am 30. Juli der Besuch eines Freiluftkonzerts auf Haus Stapel in Havixbeck geplant. Dafür fällt der Chorausflug aus.

Da das Roxeler Pfarrzentrum umgebaut werden soll, werden die Proben der Sängerinnen und Sänger in der zweiten Jahreshälfte andernorts stattfinden.