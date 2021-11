Mittelinsel am Dingbängerweg kann bald gebaut werden

Mehr Sicherheit bei der Querung der Tilbecker Straße in Höhe des THC-Geländes soll eine Verkehrsinsel schaffen, für deren Finanzierung jetzt „grünes Licht“ gegeben wurde.

In Höhe des THC-Geländes soll die neue Mittelinsel gebaut werden und für mehr Sicherheit beim Queren des Dingbängerwegs sorgen.

Grund zur Freude bei der Stadtverwaltung: Die münsterische Bezirksregierung hat der Stadt 261.000 Euro für den geplanten Bau einer Mittelinsel am Dingbängerweg (K 5) bewilligt. Für den Einbau des Fahrbahnteilers muss die Straße dort nach Westen verschwenkt werden.

Die Mittelinsel ist in einer Breite von 2,50 Meter in Höhe des THC-Sportgeländes vorgesehen. Die Fahrstreifen im Bereich der Mittelinsel erhalten eine Breite von 3,25 Meter in jeder Richtung. Durch die Verbreitung der Fahrbahn muss der angrenzende Graben verrohrt werden. Der Fahrbahnteiler soll beleuchtet werden.

„Die geplante Mittelinsel bewirkt eine Trennung der beiden Fahrtrichtungen, so dass die Querenden immer nur einen Fahrzeugstrom beobachten und lediglich einen Fahrstreifen in einem Zug überqueren müssen“, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksregierung.

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben lägen bei insgesamt 290-000 Euro. Bei einem Fördersatz von insgesamt 90 Prozent für die Maßnahme würden 80 Prozent aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes und weitere zehn Prozent aus Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt.

Durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ sollen die Verkehrsverhältnisse der Gemeinden, Gemeindeverbände und Kreise nach den Förderrichtlinien Nahmobilität und der Gewährung von Finanzhilfen des Bundes für Investitionen in den Radverkehr verbessert werden, so die Bezirksregierung.