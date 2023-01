Münster soll Stadt der Gesundheit werden

Bei einer Infoveranstaltung wurde die in Roxel neu erbaute Jentschura-Akademie erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie soll Interessierte mit der basischen Lebensweise vertraut machen.

Die Standortfrage für zumindest einen „Schulbetrieb“ in Roxel ist sicher entschieden: Das gewichtige Neubauprojekt der Jentschura-Akademie wurde am Mittwochabend von Firmenchef Peter Jentschura, Akademie-Direktorin Corina Großer und dem stellvertretenden Akademie-Leiter Matthias Buß im Restaurant Brintrup erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Baupläne, Broschüren und Folder lagen aus. Mit den Worten: „Man muss die Fähigkeit haben, auch in schwieriger Zeit groß zu denken“, machte der Unternehmer, der einmal als Drogist begonnen hat, seinen Wahlspruch deutlich.

Wie bereits berichtet, soll im Neubau auf dem Firmengelände an der Otto-Hahn-Straße mit Vorträgen, Seminaren, Tagesworkshops und Lehrgängen nicht nur die basische Lebensweise vermittelt werden. Das umfangreiche Neubauprojekt umfasst auch Zonen für Therapie- und Behandlungsschulungen sowie Bereiche für praktische Anwendungen.

Es wird Baderäume für Fußbäder und neun Wannen für Vollbäder mit basischer Körperpflege geben. Im Laconium, einem trockenen Schwitzraum, strahlt die Wärme von beheizten Böden und Bänken aus. In einer Lehrküche soll basisch-kulinarisches Kochen vermittelt werden. Und in einem besonders gestalteten Raum soll es um die Orgon-Energie gehen: Dabei werden auch Pendel, Tensor und Zweihandrute zum Einsatz kommen.

Für mehrtägige Aufenthalte werden in der Akademie Hotelzimmer angeboten. Münster, die Stadt des Westfälischen Friedens soll – so die Vision des Unternehmers – auch die Stadt der Gesundheit werden. Gesundheit solle von hier kommen, nicht nur für die Stadt, auch für Deutschland und am besten für die ganze Welt.

Die Jentschura-Akademie soll mit einem Tag der offenen Tür am Wochenende des 6. und 7. Mai eingeweiht werden.