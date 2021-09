Neuer Pausenhof für zwei Roxeler Schulen

Die Straße „Auf dem Dorn“ soll nach den Plänen der Stadt in einem 57 Meter langen Abschnitt gesperrt werden. Dort soll demnächst ein neuer Pausenhof geschaffen werden.

Die Marienschule in Roxel und die ehemalige Augustin-Wibbelt-Schule sollen auch im Erdgeschoss verbunden werden, um eine gemeinsame, verkehrssichere Schulhoffläche zu schaffen. Dafür soll nach Angaben der Stadt Münster ein 57 Meter langer Straßenabschnitt auf der Straße „Auf dem Dorn“ gesperrt und ein neuer Haupteingang an der Westseite des Marienschulgebäudes geschaffen werden.

Der Rat der Stadt Münster hatte – wie berichtet – Ende 2018 beschlossen, die Marienschule in Roxel zu erweitern, indem sie mit der ehemaligen Augustin-Wibbelt-Schule, die sich in direkter Nachbarschaft befindet, zusammengelegt wird. Beschlossen ist bereits, dass die beiden bestehenden Gebäude durch eine Brücke im Obergeschoss verbunden werden.

Kurze Wege im Erdgeschoss

Der neue Haupteingang an der Westseite des Marienschulgebäudes liegt gegenüber der ehemaligen Augustin-Wibbelt-Schule. Der Höhenunterschied soll durch eine großzügige Treppen- und Rampenanlage barrierefrei erschlossen werden. „So werden möglichst kurze und sichere Wegeverbindungen im Erdgeschoss geschaffen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Schulhoffläche soll mit Grünstrukturen, Sitzgelegenheiten und einem Niedrigseilgarten ausgestattet werden, der das Ankommen und Warten auf Schulfreunde und Schulfreundinnen ermöglicht und gleichzeitig niedrigschwellige motorische Angebote bietet. Im Norden und Süden sollen Scooter- und Fahrradstellplätze geschaffen werden.

Die Straße „Auf dem Dorn“ soll nach den Plänen der Stadt in einem 57 Meter langen Abschnitt gesperrt werden. Dort soll demnächst ein neuer Pausenhof entstehen. Foto: Skizze: Stadt Münster

Durch die Straßensperrung entfallen sieben Parkplätze. Da der Bedarf an Parkplätzen weiterhin besteht, werden im Norden auf dem Grünstreifen der Marienschule sieben neue öffentliche Stellplätze, inklusive eines barrierefreien Stellplatzes, geschaffen.

Durch die gesamte Baumaßnahme müssen sieben Bäume gerodet werden. Zum einen war ein langfristiger Erhalt nicht mehr gegeben oder die Bäume standen zu nah am Bestandsgebäude. Als Ersatz für die zu fällenden sieben Bäume werden zwölf neue gepflanzt. Im Norden und Süden der Straßensperrung soll die Zuwegung durch Beete und durch die neuen Bäume so gestaltet werden, dass sich attraktive Torsituationen ergeben, und der schlauchförmige Charakter des ehemaligen Straßenraums aufgelockert wird.

Kostenpunkt: 540.000 Euro

Über den aktuellen Vorschlag der Stadtverwaltung für eine Straßenschließung zu Gunsten einer gemeinsamen Schulhoffläche zwischen den bestehenden Schulgebäuden soll in den nächsten Sitzungen der politischen Gremien beraten werdend, um eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. Die Kosten für diese gemeinsame Schulhoffläche mit Scooter- und Fahrradabstellanlage, neuen Grünstrukturen und Aufenthaltsqualität in Höhe von 540.000 Euro wurden auf der Basis des Vorentwurfs berechnet, so die Stadt.