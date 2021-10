Neustart in der Pfarrei St. Liudger

Foto:

Schon seit einigen Monaten war bekannt, dass Cornelius Happel neuer Pfarrer der Katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde (KSHG) werden und deswegen seine Stelle in der Pfarrei St. Liudger aufgeben würde. Am Samstagabend hat er sich in der Roxeler St.-Pantaleon-Kirche aus der Pfarrei St. Liudger verabschiedet. „Von vielen Seiten erhielt er Anerkennung für sein großes Engagement und sein Zugehen auf die Menschen. In Grußworten am Ende der Messe, die von einem Projektchor unter der Leitung von Felicitas Gerwin mitgestaltet worden war, brachten Ehrenamtliche und Hauptamtliche, inklusive des Pfarrverwalters Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, ihren Dank zum Ausdruck, den sie mit guten Wünschen und beziehungsreichen Geschenken verbanden“, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei. Nach der Messe nahmen viele Pfarreimitglieder auf dem Kirchplatz die Gelegenheit wahr, ihm noch persönliche Wünsche mit auf den Weg zu geben. Happel hatte sich in seiner Predigt schon für die fortwährende Ermutigung durch Pfarreimitglieder in Form von Dank und Anteilnahme und für das große Engagement bedankt.