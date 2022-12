Knecht Ruprechts Rute war nur zum Fliegenverjagen da

Gut, dass der St. Nikolaus über einen wohlsortierten Fahrzeugpark verfügt. Mit dem Schlitten wäre es ohne Schnee schwierig geworden. So kamen er und sein Gehilfe Knecht Ruprecht per Kutsche in die Reithalle des Reit- und Fahrvereins. Bei gedimmten Licht wurde „Nikolaus komm in unser Haus“ angestimmt und dann rollte das Gespann, geführt von Ralph Zölzer, in die Halle.

Ein Nikolaus (Norbert Bücker) mit prächtigem weißen Bart, rotem Mantel und eindrucksvoller Mitra stieg aus. Sein Gehilfe trug Körbe mit Geschenken. Der Heilige Mann erklärte, dass die Rute des Knecht Ruprecht eigentlich nur zum Verjagen von Fliegen da sei, weil es in Roxel ja nur liebe Kinder gebe. Aus seinem Goldenen Buch las er die Namen der Kinder vor, denen er einzeln eine Tüte mit Leckereien übergab.

Dank an alle fleißigen Helfer

Die Tüten hatten Sarah Havixbeck Hartmann und Claudia Zölzer aus dem Vorstand für über 20 Kinder zusammengestellt. Aus der Elterngeneration erinnerte sich dabei mancher, wie der Vorsitzende Christian Gäher, an seine eignen Nikolaus-Begegnungen als Kind in der Reithalle. Mit einer anschließenden Helfer-Party wurde allen Ehrenamtlichen, die das Jahr über mitangepackt hatten, gedankt.