Pakete können weiter verschickt werden

Roxeler Postkunden schauen nach wie vor in die Röhre: Eine neue Postfiliale ist immer noch nicht in Sicht.

Am 16. Dezember wurde die Postfiliale am Pantaleonplatz geschlossen. Und bis jetzt, das bedauert so mancher Roxeler, wurde keinerlei Ersatzstandort dafür gefunden. „Unser Wunsch ist nach wie vor, mit einer Filiale vor Ort vertreten zu sein“, sagt Rainer Ernzer, Sprecher der Düsseldorfer Pressestelle der Deutschen Post/DHL Group. Doch bislang gebe es in dieser Hinsicht leider noch nichts zu vermelden.

Wer Briefe, Einschreiben und ähnliches mehr aufgeben will, dem bleibt laut Ernzer derzeit nichts anderes übrig, als eine Postfiliale in den Nachbarstadtteilen, beispielsweise in Gievenbeck oder Albachten, aufzusuchen. Päckchen und Pakete könnten jedoch im DHL-Paketshop an der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße 30 in der Tankstelle Schlagheck abgegeben werden. Darüber hinaus gebe es in Roxel an der Wulfertstraße 60 hinter dem dortigen Netto-Markt eine DHL-Packstation, die durchgehend zugänglich sei. Dort könnten Pakete unabhängig von Öffnungszeiten verschickt oder auch abgeholt werden – wofür allerdings eine einmalige Registrierung sowie die „Post & DHL“_App notwendig sei.