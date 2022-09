Paul-Gerhardt-Straße: Neue Fahrbahn für 1,3 Millionen Euro

Details zur schon seit längerer Zeit zur Debatte stehenden Erneuerung der Paul-Gerhardt-Straße sollen in wenigen Tagen in der Bezirksvertretung Münster-West und dem städtischen Ausschuss für Verkehr und Mobilität auf den Tisch kommen. Hatte das Tiefbauamt – wie berichtet – gerade erst Einblick in die dort geplanten Kanalsanierungsarbeiten gegeben, so ist dies nun auch im Hinblick auf die im Anschluss vorgesehenen Straßenbauarbeiten der Fall. Auch sie sollen im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch