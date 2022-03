„Perspektivwechsel“ im Tibus-Stift

Zeitlebens hat sich der Roxeler Dr. Volkmar Leute fürs Fotografieren interessiert und immer wieder sehenswerte Aufnahmen geschossen. Einblick in sein vielseitiges Schaffen gibt der Fotoamateur ab dem 2. April in der Tibus-Residenz.

Zur Konfirmation bekam er eine Mittelformatkamera mit Faltbalgen, eine urige Agfa Isolette. Seitdem ließ ihn sein Faible fürs Fotografieren nicht mehr los: Dr. Volkmar Leute, der in Kürze seinen 84. Geburtstag feiert, hat sich in seiner Freizeit dem Schießen origineller Fotos verschrieben, die er schon seit längerer Zeit oftmals auch digital bearbeitet, sodass sie mitunter wie Gemälde wirken. Einblick in sein Schaffen will der Roxeler ab dem 2. April (Samstag) bei einer umfangreichen Ausstellung in der Tibus-Residenz geben.