Roxel bald ohne Postfiliale?

Nach neun Jahren vor Ort steht die Postfiliale am Pantaleonplatz vor dem Aus. Ersatz ist bislang allerdings noch nicht in Sicht.

Schreibwarengeschäft Reschka am Pantaleonplatz schließt

Bedauert, dass die Postfiliale am Pantaleonplatz Mitte Dezember geschlossen wird: das Roxeler Ehepaar Renate und Karl Ulrich Pinke.

Geht alles schief, dann könnte der münsterische Stadtteil Roxel Ende des Jahres ohne eigene Postfiliale dastehen. „Der 17. Dezember ist hier der letzte Tag. Anschließend wird es die Post an dieser Stelle nicht mehr geben“, sagt Lukas Reschka, Betreiber des Schreibwarengeschäfts am Pantaleonplatz 24, in dem die Roxeler Vertretung der Deutschen Post seit Anfang 2013 beheimatet ist. Er gibt seinen Laden im Herzen des münsterischen Stadtteils nach neun Jahren auf.