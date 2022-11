Auch der Nikolaus hat sich angesagt

Manch einer wird sich freuen: An den vier Freitagen vor dem großen Fest wird in Roxel wieder zum Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz eingeladen.

Der Roxeler Weihnachtsmarkt, veranstaltet unter der Schirmherrschaft der St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft mit Unterstützung durch verschiedene Vereine und Institutionen aus Roxel, findet auch in diesem Jahr wieder statt. Er kann an den vier Freitagen 25. November sowie 2., 9. und 16. Dezember jeweils ab 14 Uhr auf dem Roxeler Kirchplatz besucht werden.

Fürs leibliche Wohl wird laut einer Mitteilung der Roxeler Schützen mit Glühwein, Kinderpunsch und Kaltgetränken sowie Reibekuchen und Grünkohl gesorgt. Musikalische Unterhaltung gibt es am 2. Dezember durch die Musikschule Roxel, am 9. Dezember durch ein Blechbläserensemble und am 16. Dezember durch das in Roxel ansässige Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster. Zudem will am 9. Dezember der Nikolaus den Weihnachtsmarkt besuchen.

Der Erlös des Marktes kommt sozialen Einrichtungen in Roxel zugute.