Roxeler Hallenbad für Öffentlichkeit geschlossen

Freunde des Schwimmsports haben es in Roxel nicht leicht: War das städtische Hallenbad an der Tilbecker Straße in den vergangenen Jahren ohnehin nur zu wenigen Zeiten für die Bürgerschaft zugänglich, zuletzt nur noch samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr, so ist es nun auch damit vorbei: „Aufgrund der angespannten Personalsituation muss das Hallenbad Roxel den Badebetrieb für die Öffentlichkeit ab dem 21. Mai einstellen. Das Bad ist dann bis auf Weiteres ausschließlich für den Schul- und Vereinsbetrieb geöffnet“, heißt es auf der Homepage des Bades.

Neben den Freibädern könnten alternativ noch bis zum 20. Juni das Hallenbad Mitte und bis zum 18. Juli das Hallenbad Ost besucht werden.