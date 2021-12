Roxeler Postfiliale ist Geschichte

Es sieht danach aus, als sollten sich die Roxeler in den kommenden Monaten daran gewöhnen müssen, keine Postfiliale mehr vor Ort vorzufinden. Die bisherige Filiale wurde geschlossen und aktuell gibt es keinen Ersatz.

War am Donnerstags nach neun Jahren letztmals in der Roxeler Postfiliale im Einsatz: Markus Reschka.

Reger Betrieb herrschte am Donnerstag bis zur Schließung um 12 Uhr in der Roxeler Postfiliale am Pantaleonplatz. Manch einer nutzte die letzte Chance, dort noch ein Päckchen oder Paket abzugeben. Das wird im münsterischen Stadtteil bis auf Weiteres nicht mehr möglich sein, denn die Filiale im einstigen Schreibwarengeschäft Reschka ist – wie berichtet – ab sofort Geschichte. Vielen Roxelern schmeckt das ganz und gar nicht, denn nach wie vor hat die Deutsche Post keinen Ersatz parat.