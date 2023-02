Roxeler Tüftler hat auf der Erfindermesse kein Glück

Die Fahrt zur Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg zahlte sich für den Tüftler Manfred Heinze nicht aus: Der Roxeler konnte keinen Hersteller für seine Spiele-Idee begeistern.

Manfred Heinze an seinem Stand bei der Erfindermesse, die im Rahmen der fünftägigen Nürnberger Spielwarenmesse

Manfred Heinze macht keinen Hehl daraus: Die Reise zur Internationalen Nürnberger Spielwarenmesse, wo der Roxeler – wie berichtet – das von ihm erfundene Outdoor-Spiel „Glockenschlag“ vorstellte, verlief „enttäuschend“. Er konnte keinen Spielehersteller für dessen Produktion begeistern.

In der Messehalle, in der rund 150 Spiele-Erfinder einen Tag lang ihre Ideen der interessierten Öffentlichkeit vorstellen konnten, sei er ein „Exot“ gewesen, sagt Heinze. Um ihn herum seien größtenteils nur neue Brettspiele präsentiert worden. Sein „Gartenspiel für Jung und Alt“ habe er dort gar nicht vorführen können. Raum dafür sei leider nicht vorhanden gewesen, bedauert Heinze. Schon zur Mittagszeit habe er seinen Stand auf der Erfindermesse bedröppelt und ergebnislos verlassen.

Dabei hatte sich der Roxeler Tüftler viel vorgenommen, sogar schon eine Broschüre fürs „Glockenschlag“-Spiel drucken lassen. Die Hoffnung, es irgendwie doch noch auf den Markt bringen zu können, hat Heinze jedoch nicht aufgegeben. Er will weiter nach einem Partner suchen. Zudem will er am Golfplatz Tinnen demnächst den Versuch unternehmen, Kinder und Jugendliche für seine dann live vorgestellte Spiele-Idee zu begeistern.