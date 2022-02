Rückkehr zum Pantaleonplatz kommende Woche geplant

So sah es an der ehemaligen Postfiliale aus, als es den dortigen Briefkasten noch gab. Er wurde zum Leidwesen etlicher Roxeler im Januar ersatzlos abgebaut.

Manch einer in Roxel dürfte sich darüber freuen: Der jüngst abgebaute Briefkasten, der vor der einstigen Postfiliale am Pantaleonplatz stand, soll in den nächsten Tagen wieder aufgebaut werden. Das kündigte im Gespräch mit unserer Zeitung Rainer Ernzer, Sprecher der Düsseldorfer Pressestelle der Deutschen Post/DHL Group, an. Voraussichtlich in der kommenden Woche könne der Kasten wieder stehen.