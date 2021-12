Seit 1978 nur zwei Mal gefehlt

Heinz Koch ist unter den Beschickern des Roxeler Wochenmarkts ein Urgestein. Nach mehr als vier Jahrzehnten sagt er dem Marktgeschehen auf dem Pantaleonplatz am 23. Dezember nun adieu. Ein Blick zurück.

Markt-Beschicker Heinz Koch wechselt in den Ruhestand

Eigentlich ist der Roxeler Wochenmarkt ohne ihn kaum denkbar: Heinz Koch war mit seinem Stand fast von Anfang an dabei. Gefehlt hat er nur zwei Mal. Ein Mal 2005, als ein eisiger Sturm im Münsterland Strommasten umknicken ließ, und zehn Jahre später, als die Region im Schnee versank. Immer war er für den Betrieb da, Urlaub gemacht hat er so gut wie nie. Nun schlägt die Abschiedsstunde, denn Heinz Koch möchte in den verdienten Ruhestand wechseln.