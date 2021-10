Seniorenwohnungen und Arztpraxen

Noch stellt der Roxeler Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr seine Einsatzfahrzeuge im Gerätehaus am Thieplatz unter. In Kürze zieht er an die Tilbecker Straße um. Anschließend müsse für den Standort möglichst bald ein Entwicklungskonzept erarbeitet werden, meint die CDU.

