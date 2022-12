Soll die Dorffeldstraße begradigt werden?

FDP-Anfrage an die Stadtverwaltung

Münster-Roxel

Linie-1-Busfahrer können in der Dorffeldstraße aufgrund der geänderten Streckenführung an der Einmündung Nottulner Landweg mitunter Probleme haben. Das hat FDP-Bezirksvertreter Peter Koch-Tölken nun zu einer Anfrage an die Stadtverwaltung veranlasst.