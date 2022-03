Stadtteil-Flohmarkt mit über 80 Verkaufsstellen

Riesen-Resonanz auf den Stadtteilflohmarkt in Roxel: Über 80 Verkaufsstellen zählte das Organisatorenteam. An vielen Ecken gab es Waffelbäckereien – die Geld für die Ukraine-Hilfe sammelten.

Frühlingswetter lockt die Käufer an

Die Waffelbäckerinnen (v.l.) Katharina Riedel, Clara Lenkitsch und Anna Hofschulte spenden einen Teil ihrer Einnahme an eine ukrainische Hilfsorganisation.

Trauben von bunten Luftballons, flatternde Wimpel an Hecken und Zäunen, Waffelduft in der Luft und viele Familien auf den Straßen unterwegs – man hätte denken können, in Roxel würde ein großer Kindergeburtstag gefeiert. Tatsächlich lockte ein Stadtteil-Flohmarkt gleichermaßen Verkäufer und Käufer nach draußen.