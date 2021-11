Tobias Kramer führt SPD-Ortsverein an

Nach zehn Jahren als Vorsitzender der Roxeler SPD hat Philipp Hagemann den Vorsitz an Tobias Kramer abgegeben. Auf der Mitgliederversammlung im Restaurant Brintrup wählten die Anwesenden den 30-jährigen Juristen Kramer einstimmig zu Hagemanns Nachfolger. Er war bisher Vize-Vorsitzender.

„Der Übergang war lange geplant. Tobias Kramer war immer mein Wunschnachfolger. Er ist in Roxel sehr gut vernetzt und in vielen Vereinen aktiv. Ich bin froh, dass der Übergang so reibungslos geklappt hat und ich mich nun noch mehr um mein Ratsmandat kümmern kann. Ich blicke stolz auf die vergangenen Jahre zurück“, erläutert Hagemann in einer Pressemitteilung. Er bleibt dem Vorstand als Beisitzer erhalten.

Hagemann bleibt als Beisitzer im Vorstand

Zu den stellvertretenden Vorsitzenden wurden im Beisein der neuen Co-Vorsitzenden der SPD Münster, Lena-Rosa Beste, Elke Kraut-Kleinschmidt und Jerome Neuenstein gewählt. Kassierer bleibt Thomas Dirksen. Weitere Beisitzer im Vorstand sind Philipp Hagemann, Dr. Fritz Baur und Johann Schulte.

Zum Kassenprüfer bestimmten die Mitglieder Wolfgang Heuer, der im Anschluss an die Versammlung einen Bericht über die aktuelle Coronasituation in Münster abgab. Gast war ebenfalls der Landtagskandidat Thomas Kollmann, der die Planungen für den Wahlkampf im nächsten Jahr vorstellte.

Neben den Wahlen standen Ehrungen auf dem Programm: Dr. Fritz Baur und Johann Schulte wurden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt.