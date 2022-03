Roxelerin hat Ukraine-Hilfsaktion gestartet

Materielle Hilfe für die Ukraine tut in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen das osteuropäische Land ganz besonders Not. Das weiß hierzulande sicherlich kaum jemand besser als die gebürtige Ukrainerin Marina Kov­shun. Die Roxelerin sorgt seit geraumer Zeit dafür, dass dringend benötigte Hilfsgüter für die dortige Bevölkerung und die vielen Kriegsflüchtlinge an der Grenze auf den Weg gebracht werden. Es herrscht große Not.

Mit Unterstützung durch die Roxeler Sekundarschule und weiteren Helfern hat Marina Kovshun, die 1998 im Alter von 13 Jahren nach Deutschland kam und mittlerweile als selbstständige Friseurmeisterin in Münster tätig ist, eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. „Als sie uns um Mithilfe gebeten hat, haben wir sofort gesagt: Das kriegen wir hin!“, erläutert Matthias Wienker, kommissarischer Schulleiter. Zumal Marina Kovshuns Tochter Schülerin der Sekundarschule ist.

Kleinteiliger Weitertransport an Bedürftige

Innerhalb der Schulgemeinde gab es einen Aufruf um Sach- und Geldspenden. Es wurden zwei große Räume für die Lagerung und Verpackung gespendeter Hilfsgüter zur Verfügung gestellt. Bereits vier Mal konnten insbesondere mit Hilfe der Alexianer Lkw-Transporte an die polnisch-ukrainische Grenze fahren, um Medikamente, medizinische Geräte, Verbandsmaterialien sowie natürlich auch Lebensmittel, wärmende Textilen, Hygieneartikel und vieles andere zum kleinteiligen Weitertransport an Bedürftige im kriegsgebeutelten Land zu bringen.

Transportmöglichkeiten dringend gesucht

Möglichst ununterbrochen soll es damit weitergehen. Etliche Spendenkartons wurden von Marina Kov­shun und ihren Mitstreitern – darunter auch ihre vor zwei Wochen aus der Ukraine geflohene Freundin Olga Prosjan – gepackt. Sie warten darauf, abtransportiert zu werden. „Doch was wir dringend benötigen, sind Transportmöglichkeiten“, unterstreicht Eberhard Haenicke. Er stieß als Spender auf die Hilfsaktion und kümmert sich nun um deren Organisation und Koordination.

„Wer jemanden kennt, der an die ukrainische Grenze fährt und Hilfsgüter mitnehmen kann, der soll sich bitte, bitte bei uns melden“, hoffen Haenicke und Kovshun auf möglichst zeitnahe Transporthilfe.

Sachspenden nach wie vor höchst erbeten

Darüber hinaus sind Sachspenden nach wie vor höchst erbeten. Sie können in der Sekundarschule (Tilbecker Straße 26) abgegeben werden. Neben haltbaren Lebensmitteln aller Art werden insbesondere auch Windeln in verschiedenen Größen, Hygienewaren, Babyflaschen mit Sauger, Feld- oder Klappbetten mit Matratze, gefüllte Sauerstoffflaschen, warme Decken, Kochsalzlösung, Wunddesinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Materialien, Thermofolien, Schmerzmittel, Verbandsmaterial und Schutzhelme benötigt.

Bomben auf Wohnhäuser und Nächte in Bunkern

Marina Kovshun, in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geboren, hält nach wie vor online Kontakt zu ihrer Verwandtschaft, zu Freunden und ehemaligen Klassenkameraden, die weiterhin in der Heimat und dabei russischen Angriffen ausgesetzt sind. Von Bomben auf Wohnhäuser und Nächten in Bunkern ist die Rede.

„Manchmal denkt man, dass man vielleicht schon zum letzten Mal miteinander gesprochen hat“, sagt sie mit Tränen in den Augen. Vier ihrer Schwäger kämpfen gegen die russischen Aggressoren, verteidigen die Freiheit ihres Landes.

Am Anfang des Krieges habe sie darüber einfach nur geweint. Doch kurze Zeit später habe sie gedacht, dass etwas getan werden müsse. Deshalb habe sie die Hilfsaktion gestartet, berichtet Marina Kovshun.

Wer Transportmöglichkeiten für Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze anbieten kann, wird gebeten, sich bei Eberhard Haenicke (0170/2 03 18 98, E-Mail: info@ das-werbebuero.com) zu melden. Es wird auch eine Transportmöglichkeit an die slowakisch-ukrainische Grenze gesucht. Dort soll ein Pfarrheim mit 50 Waisenkindern unterstützt werden.