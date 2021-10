Tunnelrutsche als besonderer Clou

Es ist soweit: Die neue Kindertagesstätte am Nottulner Landweg hat ihren Betrieb aufgenommen. 20 Kinder sind bereits mit von der Partie. Insgesamt 90 sollen es werden.

Outlaw-Kita am Nottulner Landweg offiziell eröffnet

Von Vertretern benachbarter Kitas gab es Geschenke zur Eröffnung der neuen Outlaw-Kindertagesstätte am Nottulner Landweg. Diese wird von Lea Krampe (3.v.l.) geleitet.

Wer beim Begriff Outlaw nur an Geächtete oder Gesetzlose denkt, sollte sich einmal die neu eröffnete Kita am Nottulner Landweg ansehen: Outlaw ist ein bundesweiter Träger im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und nun auch in Roxel vertreten. Dort ist dem Architekturbüro Burhoff und Burhoff ein ästhetischer Neubau mit einer hochwertigen Ausstattung gelungen. Die Kita wurde jetzt offiziell eröffnet.

„Es macht Spaß, für Kinder zu bauen“, erklärt Klaus Burhoff. „Das ist ein prägender Lebensabschnitt, insofern trägt man als Architekt auch Verantwortung“. An der für manche als problematisch empfundenen Lage nahe der Autobahn hat er nichts auszusetzen. Dreifachverglasung nach dem energetischen Standard beschert dem Hausinneren vollkommene Ruhe, die Lage am Ende einer Sackgasse sei verkehrsberuhigt und könne deshalb eher als ein Vorteil angesehen werden.

Kita ist für 90 Kinder ausgelegt

Die neue Kita ist für 90 Kinder ausgelegt. Eine baugleiche Kindertageseinrichtung hat sich bereits in Uppenberg bewährt, eine weitere ist an der Coburg geplant. Die kompakte und offenbar gut durchdachte Planung hat den Architekten bereits einen Architekturpreis eingebracht. 20 Kinder sind schon in die hellen, freundlichen Räume mit den sanften Farben eingezogen, die kleineren Kinder im Erdgeschoss, die älteren im ersten Stock.

Neben den Räumen für die insgesamt sechs Gruppen – die Namen sollen gemeinsam mit den Kindern gefunden werden – gibt es Ruheräume mit Schlafplätzen, Sporträume, Kreativräume für Mal- und Bastelarbeiten und natürlich eine Küche, Sanitärräume und Besprechungsräume. Ein überdachter Balkon erlaubt auch bei feuchtem Wetter den Aufenthalt draußen. Besonderer Spaß ist eine Tunnelrutsche von dort oben hinunter auf eine Sandfläche. Die Erzieherin und Sozialpädagogin Lea Krampe ist Leiterin der neuen Kita, für die es schon etliche weitere Anmeldungen gibt.

„Wir fühlen uns willkommen“

Juliane Wiechling von der Gesamtleitung Outlaw Münster hob die Bausteine des pädagogischen Konzepts mit den flexiblen Buchungszeiten, erweiterten Öffnungszeiten und der ganzheitlichen Betreuung für Familien mit dem Siegel „Kita Sozialarbeit“ hervor. Sie freute sich über die freundliche Aufnahme in der Nachbarschaft, die sich bereits während der Bauphase sehr kooperativ gezeigt habe. „Wir fühlen uns willkommen“, sagte sie.

Volker Bünis, Fachgebietsleiter der Outlaw-Kitas wünschte viel Erfolg mit den Hauptdarstellern, den Kindern nämlich. Und Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus überreichte Büchergutscheine für die Ausstattung. Auch die Leitungen befreundeter Kitas waren mit Geschenken zum Gratulieren gekommen sowie einige Eltern aus der Nachbarschaft mit ihren kleinen Kindern, die in der neuen Einrichtung demnächst vielleicht einen Platz finden werden.