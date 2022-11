Vielfältige Herausforderungen und ein Blick nach vorn

Eine kleine Runde begrüßte der Vorsitzende des BSV Roxel, Detlev Ströcker bei der Mitgliederversammlung im Vereinsheim an der Tilbecker Straße. Nach dem Gedenken an die Verstorbenen gab er einen kurzen Überblick über die Mitgliederversammlung des vergangenen Jahres bevor Geschäftsführer Thomas Freisfeld seinen Geschäftsbericht 2021 vorstellte.

Einsatz und Kreativität

Wenig überraschend war das Jahr zum einen von den Pandemie-Vorschriften bestimmt, die sich oft kurzfristig geändert und wesentlich auf die Arbeit ausgewirkt hätten. Trotz dieser Widrigkeit seien aber in vielen Bereichen dennoch sportliche Aktivitäten einfallsreich durchgeführt worden. Er dankte den Übungsleitern und Helfern für ihren Einsatz und ihre Kreativität.

Eine weitere Hürde, die es zu nehmen galt, war die Belegung der Hallen mit geflüchteten Menschen. Die Vorgaben der Stadt einzuhalten, sei nicht immer einfach gewesen, aber er bekräftigte: „Wir haben es hingekriegt!“ Viele Spiele hätten verlegt werden müssen und was die Zukunft bringen werde, sei ungewiss.

Wolfgang Grawemeyer berichtete von einer Kassenlage, die zwar noch ausgeglichen sei, aber eine moderate Erhöhung der Jahresbeiträge ratsam erscheinen lasse, da sich die Verwaltungsaufwendungen deutlich erhöht hätten. „Wir kommen nicht daran vorbei“, erklärte auch Ströcker. Die Versammlung beschloss eine Anhebung von zwei Prozent des Jahresbeitrags, also um zwei beziehungsweise vier Euro.

Weihnachtsbaumverkauf

Aus den Abteilungen berichteten Bettina Delbrouck vom Breitensport, Andre Kiethe vom Floorball, Achim Winkler vom Handball, Anke Lilienbecker vom Fußball und Klaus Ermeling vom Tennis.

Die nächsten Termine stehen schon fest: Bereits am morgigen Freitag werden am Vereinshaus wieder Weihnachtsbäume verkauft und zum 65-jährigen Bestehen des Vereins ist am 5. August ein Sommerfest geplant.