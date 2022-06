Vize-Meister in der Bezirksliga

In der abgelaufenen Saison gab es für das junge Mixed-Team der BSV-Volleyballer nur einen starken Gegner. Konnte das Jungen-Team vom SuS Olfen in der vorherigen Saison noch knapp bezwungen werden, so mussten sich die 13- bis 15-jährigen Roxelerinnen und Roxeler in der Hinrunde knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Das Rückspiel sollte deshalb mit 2:0 gewonnen werden. „Das gelang aber ganz und gar nicht, da die Olfener Jungs ihr Training verdoppelt hatten, wovon die BSVler nur träumen konnten“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Alle anderen Spiele gegen Everswinkel, Suderwich, Gescher, Borghorst und Dülmen wurden indes gewonnen, sodass Trainer Peter Kubitz sehr zufrieden war, die Saison in der Bezirksliga Westfalen-Nord als Vizemeister abschließen zu können.