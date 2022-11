Vom Aatal bis zur Burg Hülshoff

Pünktlich zur in wenigen Wochen anstehenden Jahreswende ist es zum mittlerweile 17. Mal in Folge wieder so weit: Unter der Schirmherrschaft des Heimat- und Kulturkreises (HKK) ist der neue Roxel-Kalender herausgegeben worden. Er kann ab sofort erworben werden, dürfte allerdings auch in diesem Jahr wieder schnell vergriffen sein. Denn von den Kalendern im DIN-A3- und DIN-A5-Format stehen jeweils nur 200 Exemplare bereit.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet