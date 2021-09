Von Kornspeichernund einem Schloss

„Das ist eine Gruppe in der Größe, wie ich sie mir gewünscht habe“, meinte Dr. Gunnar Teske am Sonntag auf dem Pantaleonplatz – rund 30 Interessierte versammelten sich dort, um den Spuren der Geschichte auf den Grund zu gehen. Die vom Heimat- und Kulturkreis Roxel veranstaltete Führung ermöglichte es den Besuchern am Tag des offenen Denkmals in Gebäude zu gelangen, die nicht jeder von innen begutachten kann.

Zu Beginn wurde der 1857 erbaute Speicher mit Remise am Pantaleonplatz besichtigt. In sachkundiger und detaillierter Weise erklärte Teske die Architektur des ehemaligen Kornlagers, welches später als Unterkunft für Zwangsarbeiter genutzt und schlussendlich zum Wohnhaus umgebaut wurde. Dr. Heinz Kellinghaus gewährte den Interessierten einen Einblick in seine Arztpraxis, die den Charme des ehemaligen Speichers noch innehat.

Als nächstes architektonisches Meisterwerk wurde die Pantaleon-Kirche besichtigt, deren Baugeschichte im zwölften Jahrhundert beginnt und von unterschiedlichen Neubebauungen geprägt ist, die mit der Modernisierung 1966 bis 1970 endete.

Weiterhin ging Teske auf die Entwicklung des Platzes ein und auf das untypische Bauernhaus – die Villa Schulte Höping. Nach einer kleinen Fahrradtour wurden alle am Speicher bei Ahrens von Dr. Michael Szukaj empfangen, der allen einen Einblick in den ehemaligen Werkstattspeicher gewährte. Wann der ursprünglich aus dem Stevertal bei Nottuln stammende Speicher erbaut wurde steht nicht ganz fest – es wird vermutet um 1804 oder 1834.

Sicher ist, dass der Schreiner und Landwirt Bernhard Wessels den Speicher 1903 erwarb und links neben dem Hof errichtete. Seit 1995 führen Dr. Szukaj und dessen Frau eine Arztpraxis in dem ehemaligen Speicher.

Als letztes wurden das um 1850 erbaute Schloss Hohenfeld und die dazugehörige Kapelle besichtigt. Von dem Schloss, das nun als Hotel dient, sei nur noch der Giebel erhalten. Über die Historie gebe es wenige Quellen. Die kleine Kapelle überraschte einige der Besucher – Mamorsäulen, eine Herrscherempore und eine Kuppe ähnlich dem Pantheon in Rom zeigten sich im Inneren.