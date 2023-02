Von Radtouren bis zu Firmenvisiten

„Wir freuen uns, dass es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder weitergehen kann“, sagt Vorstandsmitglied Michael Willruth: Mit einem prall gefüllten Programm will Roxels Heimat- und Kulturkreis das neue Jahr 2023 bestreiten. In den jetzigen unruhigen Zeiten sei es sicherlich nicht verkehrt, ein wenig Abwechslung ins heimische Roxel zu bringen und zudem neue Mitglieder zu gewinnen, heißt es.

Um der Überalterung des Kreises mit seinen zahlreichen „50 plus“-Mitgliedern vorzubeugen, sei man aktiv geworden. Ein Grafiker wurde eingeschaltet, um den Programmflyern und Broschüren des Vereins ein modernes Outfit zu verpassen. „Wir wollen ganz gezielt auch jüngere Leute ansprechen“, erläutert Vorstandsmitglied Dr. Paul Ottmann. Ein Faltblatt zur Mitgliederwerbung sei an die Roxeler Haushalte verteilt worden, um insbesondere auch bei Neubürgern Interesse am Heimat- und Kulturkreis zu wecken. Erstes erfreuliches Feedback habe es bereits gegeben, zumal der Mitgliederjahresbeitrag mit acht Euro recht überschaulich sei.

Kriminalhauptkommissarin informiert über Trick- und Telefonbetrüger

Los im 2023er-Programm geht es am Dienstag (7. Februar) um 19 Uhr im Restaurant Brintrup mit einem Vortragsabend zum Thema „Im Alter sicher leben“. Dabei wird Kriminalhauptkommissarin Alexandra Bruns unter der Leitung von Jürgen Schneider Infos dazu geben, was man tun kann, um nicht auf Trick- und Telefonbetrüger hereinzufallen.

Ein Besuch des Gievenbecker Oxford-Quartiers steht am 13. März (Montag) um 13.30 Uhr an. Unter der Leitung von Dr. Willi Bauhaus schauen sich die Teilnehmer das einst von der britischen Armee und mittlerweile für den Bau von Wohnungen und Gewerbeflächen genutzte Areal an. Treffpunkt ist der Haupteingang an der Roxeler Straße.

Besuch bei Roxeler Metallunternehmen

Unter der Überschrift „Metallunternehmen in Roxel“ geht es am 25. April (Dienstag) auf Visite zu den Firmen Cervotec (Fahrradgaragen, Zweiradüberdachungen) und Sportgeräte Schäper. Treffpunkt unter der Leitung von Jürgen Schneider ist um 14.30 Uhr bei Cervotec an der Otto-Hahn-Straße 40.

Eine Wanderung auf dem neuen Lyrikweg unter dem Motto „Zwischen Rüschhaus und Haus Vögeding“ mit Dr. Gunnar Teske steht am 6. Mai (Samstag) auf dem Programm. Dr. Dieter Potente wird dabei Hintergründe zum Weg erläutern und Infos zu den einzelnen Stationen geben. Start ist um 14 Uhr auf dem Pantaleonplatz.

175. Todestag der Dichterfürstin Annette von Droste-Hülshoff

Weiter geht es am 24. Mai (Mittwoch) um 16 Uhr im Restaurant Brintrup mit einer Rezitations- und Vortragsveranstaltung anlässlich des 175. Todestags der Dichterfürstin Annette von Droste-Hülshoff. Margit Dohrenbusch, die sich mit dem Werk der Roxelerin bestens auskennt, wird den Nachmittag unter der Regie von Beatrix Temlitz bestreiten.

Heimatkundliche Rad- und Ausflugstouren stehen zur Sommerzeit auf dem Programm: Am 14. Juni (Mittwoch) geht es angeführt von Dr. Paul Ottmann per Leeze um 15 Uhr ab Kirchturm St. Pantaleon zu Bauernhöfen und besonderen Objekten in Roxel. Ein geselliger Ausklang schließt sich an.

Eine Ausflugstour führt am 30. August (Mittwoch) unter der Leitung von Dr. Willi Bauhus nach Lüdinghausen. Es sollen die Burg Lüdinghausen, die Burg Kakesbeck und die Burg Wolfsberg besichtigt werden. Abfahrt ist um 13.30 Uhr vom Parkplatz Schulte-Hermann-Straße. Nach einer Stadtführung kann gemeinsam Kaffee getrunken werden.

Per Leeze zum schlaunschen Barockbauwerk Haus Alvinghof

Erneut per Rad geht es am 9. September (Samstag) mit Dr. Gunnar Teske zum schlaunschen Barockbauwerk Haus Alvinghof bei Bösensell. Zudem sollen das Ortszentrum und die Kirche von Bösensell sowie unter anderem der Speckbrückenbau zwischen Alvingheide und Bösensell besucht werden. Örtliche Heimatfreunde werden dazu Erläuterungen geben. Abfahrt der Radler ist um 13.30 Uhr vom Kirchturm St. Pantaleon.

Die Zentraldeponie der Abfallwirtschaftsbetriebe in Coerde wird am 27. September (Mittwoch) besucht. Die Leitung hat Beatrix Temlitz. Die Fahrt dorthin kann per Rad um 13.20 Uhr ab Pantaleonplatz oder per Pkw (Treffen um 14.20 Uhr am Deponie-Parkplatz, Zum Heidehof 80) erfolgen. Der Nachmittag klingt bei Kaffee und Kuchen aus.

Letzter Programmpunkt anno 2023 sind am 24. November (Freitag) im Restaurant Brintrup das Grünkohlessen (18.30 Uhr) und die anschließende Mitgliederversammlung (20 Uhr).

Zur Teilnahme an den Veranstaltungen ist bis auf den Vortrag am 7. Februar Anmeldung unter 0176 / 92 45 26 43 oder per E-Mail (anmeldung@hkkroxel.de) notwendig.