Vor 60 Jahren zum Priester geweiht

Viele in Roxel, insbesondere die Älteren, kennen ihn noch: von 1974 bis 2002 war Godehard Schilgen Pfarrer von St. Pantaleon. In der Roxeler Pfarrkirche feierte er nun sein Diamantenes Priesterjubiläum.

Eine sonnendurchflutete, voll besetzte Kirche, kristallblaue Hortensien vor dem Altar, zwei üppige bunte Sommersträuße rechts und links an den Säulen. Vom Jugendchor erklang „Oh Happy Day“ – ein festlicherer Rahmen für ein Diamantenes Priesterjubiläum ist kaum vorstellbar. Die Hauptperson des Tages, Godehard Schilgen, schien berührt und war sichtlich erfreut. Ziemlich genau vor 60 Jahren empfing er am 29. Juni 1962 die Priesterweihe. 28 Jahre lang – von 1974 bis 2002 – war er Pfarrer in St. Pantaleon, wo er noch immer hoch geschätzt und sehr beliebt ist.

Im Rahmen des feierlichen Gottesdienstes würdigte der Leitende Pfarrer Timo Holtmann das Wirken seines Vorgängers, in dessen Amtszeit das Zweite Vatikanische Konzil fiel. Die Bedeutung der Frauen und der Dialog mit Anders- und Nichtgläubigen wurden ab da neu thematisiert. Diese Themen hätten auch Godehard Schilgen maßgeblich beeinflusst und seien bis heute äußerst aktuell, führte Holtmann aus.

An die Quellen der Frohen Botschaft erinnern

Die Kirche verliere als eine relevante gesellschaftliche Größe offenbar zunehmend an Bedeutung. In diesem „Schlamassel“ dürfe sie nicht verharren, deshalb sei es so wichtig, sich mit Mut und Zuversicht an die Quellen der Frohen Botschaft zu erinnern. In diesem Geist müsse allen Menschen auf Augenhöhe begegnet werden, die Gleichwertigkeit und Gleichwichtigkeit aller Mitglieder sei nicht verhandelbar. Diese Einstellung habe auch Godehard Schilgens Amtszeit geprägt.

Dann trat der Jubilar vor die Gemeinde und war sogleich in seinem – musikalischen – Element. Der Jugendchor, „die Erfüllung meiner Zeit in Roxel“, wie der Seelsorger bekannte, stimmte das Lobgebet „Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn“ an, und Schilgen übernahm das Dirigieren des Kanons.

Dank an Messdiener, Gemeinde und Amtsbruder

Er dankte allen Beteiligten für diese Feier, auch den Messdienern („So habe ich auch mal angefangen“), dem Jugendchor („Ihr bereichert die Gemeinde“) und seinem Amtsbruder („Du bist der Richtige auf diesem Platz“). Ein spontaner Applaus der Gemeinde war die Antwort, ebenso bei seiner Äußerung: „Die Kirche muss alle 100 Jahre einmal auf den Kopf gestellt werden“.

Glaube bewegt und fordert heraus

Die Turbulenzen der jüngsten Zeit hätten ihn aber doch sehr mitgenommen, bekannte der Geistliche, denn nun hätten diese Vorfälle Gesichter und Namen bekommen. „Der Glaube bewegt und fordert uns heraus. Es liegt an uns, etwas Positives daraus zu machen“, zog er das Fazit. Das eigene Gewissen sei dabei die wichtigste Instanz – eine Erkenntnis, die er auch einem jungen Mann, der heute die Weihe empfinge, mitgeben würde. Darüber hinaus sei es ihm in seiner Amtszeit immer ein tiefes Anliegen gewesen, die Gewissheit weiterzugeben, dass es einen barmherzigen Vater gibt, der niemanden ausschließt und dem alle willkommen sind.

Nach dem feierlichen Gottesdienst mit der Eucharistiefeier nahmen viele Gemeindemitglieder innerhalb der Kirche die Gelegenheit wahr, mit ihrem langjährigen Seelsorger zu sprechen und ihm zum Priesterjubiläum zu gratulieren.