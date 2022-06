Vorfreude aufs Musizieren nach den Sommerferien

50 Mädchen und Jungen konnten in Kleingruppen verschiedene Stationen durchlaufen und jede Menge Instrumente ausprobieren: An der Peter-Wust-Schule fand eine Instrumentenrallye statt.

Instrumentenrallye an der Mecklenbecker Peter-Wust-Schule

Eine Instrumentenrallye wurde von der Roxeler Musikschule in Zusammenarbeit mit den Betreuern des Offenen Ganztags an der Mecklenbecker Peter-Wust-Schule organisiert.

Die Musikschule Roxel hat laut einer Mitteilung erstmalig in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Offenen Ganztagsbetreuung der Mecklenbecker Peter-Wust-Schule eine Instrumentenrallye organisiert.

„Aus jedem Raum erklangen die unterschiedlichsten Töne, die von den Kindern in einem Rate-Spiel zugeordnet wurden“, so die Musikschule. Anschließend durften die gut 50 Mädchen und Jungen in kleinen Gruppen verschiedene Stationen durchlaufen und alle Instrumente ausprobieren. Cello, Flöte, Saxofon, Klarinette, Geige, Gitarre, Posaune und sogar die kleine Tuba, das Euphonium, konnten die Kinder kennenlernen.

Das Team der Offenen Ganztagsbetreuung begleitete die Gruppen bei der Instrumentenrallye. Auch junge Musikschülerinnen, ehemalige Schüler der Peter-Wust-Schule, assistierten den Interessenten beim Ausprobieren und gaben selbst mit einem kleinen Konzert eine Probe ihres Könnens.

„Durch dieses spielerische und abwechslungsreiche Angebot wurde bei vielen Kindern das Interesse geweckt, selbst ein Instrument zu erlernen“, heißt es in der Meldung der Musikschule weiter. Die Grundschüler und die Lehrer des Kooperationspartners Musikschule Roxel freuten sich schon auf das gemeinsame Musizieren nach den Sommerferien.

Ab September starten die neuen Gruppen-Angebote in den Räumlichkeiten der Peter-Wust-Schule. Informationen dazu gibt es unter info@musikschule-roxel.de.